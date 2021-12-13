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Блондинка в снежинках: Пынзарь появилась на прогулке в плюшевой шубке оттенка латте с модной застежкой

Дарья примерила также припыленно-розовый костюм.

Блондинка в снежинках: Пынзарь появилась на прогулке в плюшевой шубке оттенка латте с модной застежкой
Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86/

Дарья Пынзарь поддержала тренд на одежду с застежкой молнией, который ранее озвучил стилист Александр Рогов на шоу Rogov live.

Ведущая «Дома-2» облачилась в актуальную плюшевую шубку оттенка латте и припыленно-розовый трикотажный костюм с джоггерами и худи.

Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86/

Дарья Пынзарь рассказывала, что в холодные времена года предпочитает практичную спортивную одежду, а платья оставляет для лета и жизни в Турции. Звезда уже давно перебралась туда с мужем Сергеем и двумя сыновьями, занимаясь там продажей недвижимости.

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