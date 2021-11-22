«Это просто писк!»: как выглядят модные ботинки, которые рекомендовала Хромченко любительницам комфорта

Любительницы комфорта в этом сезоне могут вздохнуть с облегчением – у них есть возможность расслабиться и проходить эту осень, зиму и весну не только в модной, но и удобной обуви. Об этом рассказала Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор».

В активные тренды вошли ботинки с толстой тракторной подошвой, которая не скользит, но при этом хорошо защищает от холода. Кроме того, сезон активно приветствует светлую обувь, которая всегда выглядит чуть праздничнее и торжественнее темной, а потому мгновенно делает образы более привлекательными.

«Тяжелые обувные вариации с жестким рефлением, которое не скользит, в этом сезоне очень актуальны, особенно ботинки белого цвета. Это просто писк!» — прокомментировала Эвелина Хромченко.

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