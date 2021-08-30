Красное пальто и «жилет деда»: Хромченко назвала главные тренды этой осени

Ведущая «Модного приговора» заметила, что все эти актуальные вещи можно найти в кладовой.

На «Модном приговоре» Первого канала показали мимо каких трендов не должна пройти ни одна современная женщина. Многие из них, заметила Эвелина Хромченко, можно найти у себя на антресолях или в кладовой. Ведь большинство из них – это отголоски предыдущих актуальных течений разных времен.

К примеру, в числе трендов, к которым стоит присмотреться в этом осеннем сезоне оказалось ярко-красное пальто, которое становилось модным в самые разные времена. Актуальны по-прежнему вязаные «жилеты деда», предпочтительно объемные. Они хорошо смотрятся на худеньких барышнях. Зеленые вещи тоже не сдают своих позиций, деловой жакет в этом оттенке теперь модно носить с чем-то динамичным вроде бейсболки.

Модницам стоит обратить внимание этой осенью на одежду цвета металлика и желтые тона. Платки все еще носят, но теперь они становятся дутыми. В тренде куртки, пальто и кофты на молнии, а также с капюшоном. Среди головных уборов уверенную позицию занимает берет.

Смотрите также