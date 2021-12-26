«На старт, внимание, марш!»: Пугачева командирским тоном отправила мужа и детей забавляться на санях

Обильный московский снег одних разочаровал, а других обрадовал. Ведь с ним можно придумать столько зимних забав! В их числе оказалась и семья Аллы Пугачевой, которая живет за пределами города в деревне Грязь.

Пока вокруг все замело, Максим Галкин с дочкой Лизой и сыном Гарри вышли во двор кататься на санях. А Алла Пугачева выступила в роли командира этой веселой бригады.

Примадонна громко произнесла: «На старт, внимание, марш!» И ее муж с дочкой мгновенно ринулись вниз со склона, а сын решил сопровождать бегом.

Судя по всему, весело было всему семейству, независимо от выбранной в этой ситуации роли.

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