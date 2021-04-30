Как и многие дети: Максим Галкин показал, что любят есть на ужин Лиза и Гарри

Телеведущий Максим Галкин регулярно ведет микроблог в Instagram, где фанаты шоумена и Аллы Пугачевой могут узнать последние новости из жизни знаменитого семейства. Например, как Примадонна отметила свой день рождения, какое новое увлечение появилось у Гарри и что из нарядов выбрала Лиза, чтобы отправиться на прогулку.

На этот раз Галкин решил снять видео семейной трапезы. За ужином шоумен запечатлел детей и жену. Снимая крупным планом содержимое тарелок у родных, Максим показал, что дети едят макароны. И спросил у Гарри:

«А ты любишь перченые, да?», — поинтересовался отец у сына, и тот подтвердил: «Ага, посмотри, самые перченые». И для пущей убедительности еще поперчил себе ужин.

«Лиза? А ты?», — подошел папа к дочке. «А я обычные», — ответила девочка.

«Да, у тебя натуральная еда», — согласился артист. И решил уточнить у жены, что же любит она.

«Я люблю орешки», — призналась Примадонна.

При этом, и Гарри, и Лиза с большим аппетитом уплетали свои макароны. Как и огромное количество простых детей их возраста.

Смотрите также