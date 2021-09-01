Словно француженка: 72-летняя Пугачева в слаксах и жемчужном дождевике проводила второклассников Гарри и Лизу в школу

Семилетние двойняшки вместе с мамой и папой появились на торжественной линейке в День знаний.

Максим Галкин в Instagram поделился первыми кадрами со школьного праздника. Если в прошлом году Алла Пугачева блистала на линейке в белоснежной мини-юбке плиссе и молодежных кедах, то сейчас Примадонна оделась по погоде. А она в Подмосковье дождливая.

Артистка выглядела также эффектно и утонченно как и француженки. Изящная шляпка, которую певица подобрала к осеннему луку только добавила Примадонне очарования. Жена шоумена Максима Галкина накинула на плечи жемчужный полупрозрачный плащ от дождя. Свою стройную фигуру артистка подчеркнула брюками слаксами и черным лонгсливом. Выглядела Алла Пугачева очень молодо.

Семилетние двойняшки пошли во второй класс. К слову, своих дядю и тетю на уроки проводила девятилетняя Клава. Дочка Кристины Орбакайте хотя и является племянницей Лизы и Гарри, может похвастаться тем, что она старше двойняшек почти на два года.

«День знаний!! С Первым сентября вас, дорогие друзья! Гарик с Лизой пошли во 2-й класс», — отметил Максим.

Смотрите также: