Живут в замке, едят икру: Алла Пугачева показала, чем ужинает Лиза Галкина

Этой осенью двойняшкам Аллы Пугачевой и Максима Галкина — Лизе и Гарри — исполнилось по восемь лет. Ребята учатся во втором классе, занимаются дополнительно самыми разными хобби — от французского языка до плавания, — а также, как и все ровесники, любят повеселиться и поиграть.

Пока глава семьи был в командировке, Алла Борисовна решила побыть домашним видеолетописцем и запечатлела Гарри и Лизу за ужином. Пугачева показала, как ребята рассуждают о сложно произносимых словах, а также какую еду едят в этот раз. В тарелке у Лизы оказался белый рис и красная икра, хотя известно, что девочка обожает макароны.

Напомним, что день рождения Лизы и Гарри родители организовали в стиле «Звездных войн». Получилось настоящее космическое путешествие, в котором побывали не только дети, но и взрослые.

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