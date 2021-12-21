«В конце вы будете друг у друга в черном списке»: Бузова предсказала будущее бывшему мужу и матери его троих детей

Ольга Бузова ответила Анастасии Костенко после публичного скандала на светском мероприятии. Она уверена, что у нее с Тарасовым нет будущего.

Модель и мать троих детей экс-футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко отписалась от мужа после скандала на светском мероприятии.

Дмитрий Тарасов на нем не только выслушал язвительные фразы в свой адрес от бывшей жены — Ольги Бузовой.

Он еще и флиртовал с экс-участницей «Дома-2» Марго Овсянниковой, в клипе с которой снялся. По Сети уже усиленно расползаются слухи, что Марго якобы беременна от Тарасова.

Вероятно, узнав о том, что Анастасия Костенко отписалась от благоверного, Ольга Бузова решила выступить с дальнейшим прогнозом отношений в семье. Тем более что ранее Костенко спровоцировала Бузову, написав в сторис микроблога явное посвящение ей.

«На карете прошлого далеко не уедешь», — явно имея в виду Бузову, высказалась Костенко.

Через какое-то время прилетела «ответочка» от теледивы. Звучит она как угрожающее предсказание.

«В конце вы будете друг у друга в черном списке. Приятных сюсипусей», — написала Ольга Бузова.

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