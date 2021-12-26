Сама словно лебедь: Барановская в роскошной модной шубке появилась на шоу Навки

Юлия Барановская отметилась на новом ледовом шоу «Лебединое озеро» Татьяны Навки. Звезда постаралась нарядиться соответственно сюжету спектакля.
Ведущая облачилась в светлый наряд, где главной изюминкой стала натуральная роскошная шубка, сшитая по последним трендам. В ней были и популярные сейчас рукава «три четверти» и замок молния. Эти актуальные направления моды ранее озвучивал стилист Александр Рогов.
На премьеру представления Татьяны Навки пришел также Филипп Киркоров с детьми. Большой модницей выглядела Алла-Виктория, которая выбрала для выхода в свет в пуховик – хит этого сезона.
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