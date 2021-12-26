Модно, молодежно: дочь Киркорова вышла в свет в трендовом пуховике-дутике с металлическим отливом

Филипп Киркоров предстал на премьере ледового шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» с дочкой Аллой-Викторией и сыном Мартином.
Наследница короля российской эстрады вышла в свет в трендовом пуховике-дутике с металлическим отливом, примерив с ним набивные сапоги и брюки оттенка экрю.
О тренде на куртки дудун с металлическим отливом ранее рассказывала Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор».
Также ведущая советовала присмотреться к пуховикам ярко-оранжевого цвета, мини-версиям (если есть авто), а также более практичным моделям в духе «одеяло для слона». К слову, именно такой вариант выбрала для себя певица Лолита Милявская.
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