Рождество в Норфолке: Кейт Миддлтон и принца Уильяма с детьми заметили возвращающимися с церковной службы

Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе со своими детьми проводят Рождество в Норфолке, где у них есть загородный особняк Анмер Холл.

Накануне они были замечены в автомобиле, когда возвращались со службы в церкви Святой Марии Магдалины на рождественский обед.

Уильям был одет в рубашку, пиджак и галстук, а Кейт, сидящая на пассажирском сиденье, надела клетчатую куртку, джемпер с круглым вырезом и шляпу с перьями.

Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи сидели на заднем сидении авто. Об этом сообщает Hello!.

Напомним, накануне в Великобритании прошла трансляция новогоднего концерта, где Кейт сыграла на фортепиано, поразив британцев своими навыками.

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