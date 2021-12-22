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Королевская просьба: Елизавета II обратилась к Кейт Миддлтон и принцу Уильяму

Королева беспокоится за наследников.

Королевская просьба: Елизавета II обратилась к Кейт Миддлтон и принцу Уильяму
Елизавета II. Фото: Global Look Press

Елизавета II накануне обратилась к Кейт Миддлтон и принцу Уильяму с просьбой. Ее Величество не желает, чтобы внук и его жена летали на вертолетах из-за соображений безопасности. Королева боится, что герцоги Кембриджские могут попасть в авиакатастрофу.

Хотя, как пишет Daily Mirror, это негласное правило существовало и раньше. Членам королевской семьи нельзя передвигаться на любом виде транспорта всем вместе. Но из-за того, что семья Кейт и Уильяма уже состоит из пяти человек, им сделали исключение. Кембриджские передвигаются между Лондоном и Норфолком именно на вертолете.

Герцоги Кембриджские
Герцоги Кембриджские. Фото: Global Look Press

Также издание пишет, что только за один месяц этого года было выявлено два инцидента с вертолетами королевской семьи. Один из них — неисправность борта.

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