Неожиданно, но факт: Кейт Миддлтон поразила британцев навыком игры на фортепиано

Известно, что Кейт Миддлтон очень любит спорт и сама с удовольствием занимается теннисом, греблей и бегом. А вот о ее страсти к музыке до сих пор не было известно.

Накануне в Великобритании прошла трансляция рождественского концерта, а Кейт удивила зрителей своей игрой на фортепиано. Она аккомпанировала певцу Тому Уокеру.

Источник из королевской семьи сообщил, что Кейт училась играть на музыкальном инструменте в детстве, а свои навыки вспомнила в период самоизоляции.

В октябре Кейт Миддлтон обратилась к Тому Уокеру с просьбой совместно исполнить песню «Для тех, кто не может быть здесь». Разумеется, артист не смог отказать герцогине. Об этом пишет Town and Country.

Добавим, что запись концерта состоялась 8 декабря в Вестминстерском аббатстве.

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