Секрет раскрыт: стало известно, где Кейт Миддлтон и принц Уильям встретят Рождество

Ежегодная королевская традиция встречать Рождество в Сандрингемском замке вместе с Елизаветой II в этом году отменяется. Ранее стало известно, что Ее Величество останется в Виндзорском замке из-за вспышки коронавируса в Великобритании.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с тремя детьми решили уехать за город. Они встретят праздник в Анмер Холле. Об этом сообщает Hello!. Особняк XVIII века с десятью спальнями королева подарила герцогам Кембриджским в день свадьбы, в 2011-м году. С 2015 по 2017-й год семья жила там на постоянной основе, а позже перебралась в Кенсингтонский дворец.

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Напомним, недавно в Анмер Холле прошел ремонт на 1,5 млн фунтов стерлингов. Дизайнер Бен Пентрит поработал с интерьером дома, а также преобразил зимний сад и придворовую территорию.

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