«Без знакомого смеха»: Елизавета II поделилась своей болью в рождественском послании

В ежегодном рождественском послании Елизавета II рассказала о своей боли, которая настигла ее после смерти мужа – принца Филиппа. Она призвала всех беречь своих близких и как можно чаще проводить время с семьей, несмотря на пандемию.

Ее Величество отметила, что в праздники ей особенно трудно «без одного знакомого смеха». Свою речь она произносила сидя рядом с фотографией, на которой они с Филиппом были вместе. Кроме того, королева надела брошь с сапфиром. Именно это украшение она носила, подаренное герцогом Эдинбургским, она носила долгие годы.

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Напомним, что принц Филипп умер в апреле этого года на 100-м году жизни. До юбилея он не дожил всего два месяца. С Елизаветой II Филипп прожил почти 74 года.

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