Не изменяет традициям: какой фильм Елизавета II смотрит каждое Рождество

Королева, как и многие другие, любит смотреть телевизор по праздникам.

Буквально через несколько дней вся предновогодняя суета сменится затяжными выходными и просмотром новогодних фильмов. У королевы Великобритании Елизаветы II тоже есть любимый сериал, который она смотрит на протяжении вот уже многих лет в новогодние праздники.

Оказывается, Елизавета II любит собирать своих внуков и правнуков, чтобы всем вместе посмотреть научно-фантастический фильм «Флэш Гордон», снятый по мотивам популярного комикса 1930-х. Об этом пишет Marca.

«Это фаворит королевы», — говорится в материале издания.

Напомним, на рождественские праздники Елизавета II обычно уезжает в Сандрингемский дворец, что в 160 км от Лондона. Недавно стало известно, как он выглядит изнутри. Общественности показали, как обустроена гостиная в замке.

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