«Очень эффектная вещь!»: Васильев рекомендовал зрительницам пуловер в стиле арт-деко

Сейчас в тренде вязаные вещи, и эта – не исключение.

В эфире шоу «Модный приговор» Первого канала «народные стилисты» подобрали пуловер для героини проекта, который искренне восхитил Александра Васильева.

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Тот, кто ценит вкус историка моды, может присмотреться к нему и подобрать что-то похожее для себя, ведь вязаные вещи сейчас в тренде.

«Мне очень нравится ваш пуловер, он выполнен в стиле арт-деко и напоминает работы знаменитого французского дизайнера одесского происхождения Сони Делоне. Это очень, очень эффектная вещь!» — сказал Александр Васильев.

Эвелина Хромченко заметила, что корпулентным девушкам вроде героини проекта лучше подбирать пуловеры ниже линии бедер и в цвет брюк, хотя саму кофту похвалила тоже.

Но лучше всего полным дамам носить распашные модели типа кардиганов, тогда образуются две вертикальные линии спереди, которые неизменно стройнят.

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