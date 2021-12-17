Простой вопрос решит проблему: как правильно подобрать подарок, рассказал Васильев

Историк моды Александр Васильев давно изучает этикет и читает лекции по нему всему миру. На YouTube-канале Class в преддверии Нового года он рассказал, как правильно дарить подарки.

Самое главное правило в этом деле — важно, чтобы ваш подарок не стал обузой для человека. Например, вы подарили человеку поросенка мини-пиги. А он ненавидит свиней и передарить его совершенному некому, да и желающих купить его он найти не сможет.

Да-да, передаривать ненужные подарки, оказывается, вовсе не считается зазорным. Александр Васильев сам всегда это делает. У него даже есть «подарочный фонд», куда он откладывает вещи, которые ему презентовали, но которые никак ему не пригодятся. Он уверен, что в угоду кому-то захламлять свой дом явно не стоит. Ведь всегда найдется человек, кому это может пригодиться.

Прежде, чем подарить подарок, стоит подумать, а чем увлечен человек, к которому вы идете в гости. Если кулинарией, подарите ему форму для запекания, если литературой, подарите книгу. Тут тоже можно ошибиться, например, подарить вторую такую же книгу или форму. Но, наверняка, их можно будет передарить.

И совсем незазорно спросить, чего хочет человек в подарок прямо или намеком. На Западе, к примеру, в принципе принято заранее составлять лист желаемых вещей. А вот деньги в конверте не очень приветствуются этикетом, хотя, признает Васильев, это очень распространено у нас в России. Ну, и если больше ничего в голову не приходит, или тот, кто приглашает в гости, сам попросил в подарок купюры, дарите их.

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