Клава Кока, Даня Милохин и большой торт: как Ксения Бородина отметила день рождения дочери

Теоне Омаровой исполнилось шесть лет.

Младшей дочери Ксении Бородиной, которую она родила от бизнесмена Курбана Омарова, исполнилось шесть лет. Телеведущая устроила для Теоны настоящий праздник, пригласив не только ее друзей, но и звездных гостей. Именинницу поздравляли Клава Кока, Даня Милохин, Ольга Орлова и другие звезды.

Так, на празднике отметились экс-участницы «Дома-2» Наталья Варвина и Дарья Пынзарь, участница «Ледникового периода», актриса Дарья Мельникова и актер Никита Ефремов. Последний подарил Теоне кроссовки, о чем Бородина успела похвастаться в своем микроблоге.

Напомним, что с отцом Теоны Ксения Бородина развелась 6 августа после шести лет брака. Причину расставания экс-супруги не озвучивали.

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