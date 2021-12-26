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Клава Кока, Даня Милохин и большой торт: как Ксения Бородина отметила день рождения дочери

Теоне Омаровой исполнилось шесть лет.

Клава Кока, Даня Милохин и большой торт: как Ксения Бородина отметила день рождения дочери
Ксения Бородина. Фото: Global Look Press

Младшей дочери Ксении Бородиной, которую она родила от бизнесмена Курбана Омарова, исполнилось шесть лет. Телеведущая устроила для Теоны настоящий праздник, пригласив не только ее друзей, но и звездных гостей. Именинницу поздравляли Клава Кока, Даня Милохин, Ольга Орлова и другие звезды.

Так, на празднике отметились экс-участницы «Дома-2» Наталья Варвина и Дарья Пынзарь, участница «Ледникового периода», актриса Дарья Мельникова и актер Никита Ефремов. Последний подарил Теоне кроссовки, о чем Бородина успела похвастаться в своем микроблоге.

Напомним, что с отцом Теоны Ксения Бородина развелась 6 августа после шести лет брака. Причину расставания экс-супруги не озвучивали.

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