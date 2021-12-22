«Она абсолютно другая»: Бородина нежно поздравила дочь от Омарова с шестым днем рождения

Телеведущая Ксения Бородина в Instagram нежно и тепло поздравила с днем рождения свою дочь Теону от бизнесмена Курбана Омарова.

«В этот день, 22 декабря, ровно шесть лет назад родилась моя Теона. Когда мне ее принесли, я долго поверить не могла, что это моя дочь. Она была абсолютно другая, совсем не похожая на меня и Мару, я подумала, ого, не темненькая. Ты светлая и чистая, ты мой самый сильный козерожек». Ксения Бородина

Как отметила Ксения Бородина, у ее дочери очень сильный характер. По ее словам, год у них выдался нелегким. Она старается дать своей наследнице самое лучшее. Как сказала Бородина, она благодарит Вселенную, которая подарила ей такую дочь.

Напомним, что в этом году Ксения Бородина развелась с отцом Теоны бизнесменом Курбаном Омаровым. В последнее время ей приписывают различные романы.

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