«Если бы не она – многого не случилось»: Киркоров назвал человека, который вырастил его детей

Певец Филипп Киркоров в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ назвал человека, который вырастил его детей. Это 54-летняя Наталья Ефремова.

«Наша мама Наташа – это все в нашей семье. Я ее обожаю. Если бы не она – многого не произошло. Чуда этого бы не случилось. Рождения детей не случилось». Филипп Киркоров

При этом Киркоров уверяет, что Наталья только крестная мать его наследников. «Она столько вложила в мою семью. Она вырастила этих детей. Она была практически все время рядом с нами. Со мной, с детьми. Даже в момент моего отсутствия она была рядом с детьми», — заявил Филипп Киркоров.

Напомним, что дочери Киркорова Алле-Виктории не так давно исполнилось десять лет. Сыну Мартину сейчас девять лет.

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