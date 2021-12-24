Киркоров будет в шоке: Басков похвастался сказочно украшенной новогодней елкой

Символ праздника у артиста может лишить дара речи не только кошку, но и гостей.

Певец Николай Басков не стал отставать от своих друзей и коллег и тоже нарядил елочку к Новому году. Какой у него получился символ праздника, он показал в микроблоге в Instagram.

Пышная и необъятная лесная красавица в самом центре гостиной Баскова была украшена сказочно. Кажется, что она будто парит в воздухе, светясь изнутри. Гости точно будут в приятном шоке, когда увидят сию красоту. Да что там, сам Филипп Киркоров бы пришел в экстаз, хотя у него самого елка дома высотой в два этажа.

От такой ослепительной красоты питомица Баскова Шанель осталась в явном восторге. Она сидела возле елочки и явно замышляла, как будет разбираться со столь красивой конкуренткой за внимание хозяина.

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