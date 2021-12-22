«Нужна именно такая актриса»: Киркоров рассказал о мистике его выбора на роль Жар-птицы

23 декабря в кинотеатрах выйдет сказочный фильм «Последний богатырь: Посланник тьмы».

В преддверии этой большой премьеры онлайн-шоу «ОК на связи» пришли актеры и режиссер проекта Дмитрий Дьяченко.

Последний рассказал, что как только в сценарий был введен персонаж Жар-птица, съемочная группа сразу же решила, что его должен сыграть Филипп Киркоров. Однако киношники боялись, что звезда такого уровня откажется от съемок в сказке.

Однако певец не только не отказался, но и заявил, что всю жизнь мечтал об этой роли. Вот что он сам рассказал о своем кастинге.

«В третьей части решили ввести роль Жар-птицы в кино, после того как увидели старинную сказку «Садко», где в роли феникса была Лидия Вертинская. И все говорили, что «нужна именно такая актриса», но никто не мог найти. Потом они увидели мою фотографию в перьях 25 лет назад, — поделился поп-король. — «Садко» — моя любимая сказка в детстве. Меня бабушка, цирковая актриса, часто водила в цирк и говорила: «Филипп, посмотри, как же этот феникс похож на тебя, может, ты когда-нибудь полетишь?». И вдруг, спустя почти 50 лет, бабушкина мечта сбылась. Представляете, какая мистика?»

Режиссер добавил, что компьютерный образ Жар-птицы, хоть и отличается от фильма «Садко», но все же отдает дань советской картине.

А Киркоров отметил, что совершенно не комплексует по поводу своего возвращения к образу в перьях.

«Вся моя жизнь и мое творчество были самоироничными, если бы я всерьез себя воспринимал в перьях, я бы никогда не дожил до сегодняшнего дня и популярности. Я всегда смотрю на это с иронией, потому что понимаю, что все это может закончиться», — сказал 54-летний артист.

В том же интервью постановщик поблагодарил певца за то, что тот не превратил съемки в свое шоу, а слушался режиссера. Киркоров отметил, что родители с детства заложили в нем понятие командности, поэтому он не приходит «в чужую семью со своим самоваром».

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