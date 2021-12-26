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«Современное! Технологичное!»: Филипп Киркоров привел детей на ледовое шоу Татьяны Навки

Жена Дмитрия Пескова презентовала спектакль «Лебединое озеро».

«Современное! Технологичное!»: Филипп Киркоров привел детей на ледовое шоу Татьяны Навки
Филипп Киркоров. Фото: Instagram.com/fkirkorov

Среди последних публикаций личного микроблога поп-короля Филиппа Киркорова появился снимок с его дочерью и сыном на премьере ледового шоу Татьяны Навки.

Мартин и Алла-Виктория в модных образах с дутыми пуховиками запечатлелись в объятиях любимого отца.

К слову, сам Филипп Киркоров дополнил свою глянцевую куртку кепкой цвета металлик.

«Предновогодние чудеса и сказочные вечера… Сегодня состоялась премьера Татьяны Навки «Лебединое озеро». Невероятное шоу! Красочное! Современное! Технологичное!», – оценил Киркоров выступление команды фигристки.

 «И по доброй традиции я озвучил одну из ролей. Мой голос стал голосом яркого и колоритного персонажа Тени. Все, кто хочет проникнуться волшебством — обязательно сходите на семейное новогоднее шоу Навки. Это история о страсти, в ней и трагедия, и счастье, и любовь, и напастье!..», – отметил Киркоров.

Филипп Киркоров. Фото: Instagram.com/fkirkorov
Филипп Киркоров с детьми. Фото: Instagram.com/fkirkorov

Напомним, ранее Филипп Киркоров стал Жар-птицей в новом фильме «Последний богатырь. Посланник тьмы».

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