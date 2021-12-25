«Слов нет, как хороша»: Бузова в прозрачном платье со шлейфом обнажила «ложбинку греха» на шоу «Х-Фактор»

Телеведущая выбрала соблазнительный образ с кейпом для финала шоу «Х-Фактор» в Минске. Она сразила публику.

Ольга Бузова уже давно стала популярной телеведущей. Несмотря на то, что многие ее критиковали, она также построила карьеру певицы. Теперь Ольга дружит с Филиппом Киркоровым, а также Сергеем Лазаревым.

В этом году артистка снялась в новых проектах. Она даже стала наставницей в шоу «Х-Фактор» в Минске. Каждую неделю звезда ездит на съемки, чтобы поддержать своих подопечных.

Для появления на публике Бузова выбирает яркие образы. Она поправилась за последние недели, но это не мешает телеведущей облачаться порой в пикантные наряды. На этот раз артистка предстала в белом платье со шлейфом.

Прозрачный наряд был инкрустирован стразами. Грудь подчеркнуло декольте в виде ракушек. Образ дополняли кейп и туфли на шпильке. Ольга сделала нежную укладку и макияж с акцентом на глаза.

Телеведущая пообщалась со своими подопечными Никитой Белько и Андреем Панисовым. Она отправилась в зал, где многих сразила своим луком в стиле Снежной королевы. Поклонники осыпали ее комплиментами.

«Оля, ты сегодня просто шикарна», «Роскошный образ, роскошной девушки, для финала шоу!», «Олечка, ты очаровательна выглядишь», «Словно тюль для спальни», «Опять все видно», «Грудь появилась», «Слов нет, как хороша», «Просто пушка», «Красиво, это бесспорно», — прокомментировали пост подписчики.

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