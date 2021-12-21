«Боже, какие ноги!»: Бузова в платье-майке без лифчика и ботфортах отправилась на свидание

После встречи с бывшим мужем телеведущая нарядилась и заявила, что у нее свидание.

Ольга Бузова является популярной телеведущей. Также уже пять лет она строит карьеру певицы. Бывшая звезда «Дома-2» решила раскрыть в себе новый талант, когда рассталась с Дмитрием Тарасовым.

Примечательно, что у футболиста уже есть жена, которая подарила ему троих детей. А вот Ольге не везет в личной жизни. В начале года она рассталась с блогером Давой, с которым была меньше двух лет.

В последнее время Бузова регулярно ездит на съемки и дает концерты. Накануне она отметилась на премии, которая была посвящена моде. Там телеведущая встретила Тарасова.

Со сцены она унизила футболиста и заявила, что свое счастье он упустил. На следующий день артистка вышла на связь вечером. Два часа она собиралась на свидание. Ольга покрасовалась в платье-майке и жакете. Ботфорты дополнили ее монохромный лук.

«Кайфую от новой длины! Сейчас сделаю укладочку и буду мчать на свидание», — сказала звезда.

Бузова накинула шубку, а вот про колготки забыла. Она также не надела лифчик. Телеведущая приехала в ресторан, где ее ждал не один человек, а двое.

Артистка встретилась с подружками — Марией Погребняк и Юлией Самедовой. «У меня свидание с моими любимыми», — отметила Ольга.

Ее осыпали комплиментами подруги. «Какая красивая! Боже, какие ноги! Два часа к нам собиралась», — сказала Погребняк. Поклонники отметили, что она прекрасно выглядит. «Оль, ну все видно!», «Очень красивая», «Каре молодит», «Такая сияющая», «Ну просто дива», — прокомментировали пост подписчики.

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