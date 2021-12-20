Отказалась от белья: Бузова в сиреневом боди и фатиновом плаще эффектно появилась на премии

Телеведущая выбрала дерзкий образ для посещения премии FashionTV. Она смогла удивить всех гостей.

Ольга Бузова не скрывает, что любит удивлять. Она давно привыкла к камерам, так как снималась в шоу «Дом-2». И даже то, что у нее много хейтеров, только подстегивает артистку еще больше работать над собой.

В этом году она снялась в новых проектах, а также приняла участие в голливудском фильме. Последние недели телеведущая регулярно появляется на публике в ярких образах.

На днях Ольга предстала на премьере фильма «Елки-8» в шубе и платье по фигуре. Бант на голове придал аутфиту особую изюминку. Примечательно, что 20 декабря состоялась премия FashionTV.

Артистку номинировали в категории «Fashion-артистка года». За заветной наградой она пришла в боди сиреневого цвета и плаще из фатина с капюшоном. Наряд подчеркнул каждый изгиб ее фигуры. От нижнего белья звезда вновь отказалась.

«Она умела удивлять», — написала она.

Поклонники были изумлены тем, как выглядит артистка. Многие адресовали Бузовой комплименты. «Неожиданно круто! Удивила!», «Ну теперь все как Кардашьян», «Шикарная яркая стильная умная успешная красивая Ольга», «Вот этот наряд шикардос», «Пока не улыбнулась, не узнала», «Очень идет прическа и очки», «Оля тянет на миллион!» — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.