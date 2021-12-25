В войну с Тутберидзе вмешались судьи: ученицу Плющенко лишили второго места на чемпионате России

Ученица двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Софья Муравьева была лишена второго места на чемпионате России по фигурному катанию после короткой программы. Она опустилась на третью строчку.

Из ее изначального результата судьи вычли один балл за задержку старта. Фигуристка не успела за положенные по правилам 30 секунд встать в стартовую позу после объявления своей фамилии. На это у нее после подсчетов ушло 32 секунды.

Интересно, что на второе место таким образом переместилась ученица Этери Тутберидзе Анна Щербакова. Сам Евгений Плющенко вел себя достаточно нервно. К примеру, он прервал интервью своей подопечной журналистам и увел ее, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Напомним, что первое место после короткой программы занимает другая ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева. Она улучшила мировой рекорд. Правда, он не будет засчитан, потому что считаются только результаты, показанные на международных стартах.

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