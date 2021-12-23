«У них нет личной жизни»: Этери Тутберидзе — о том, что происходит у ее подопечных вне льда

Строгая наставница призналась, что не вмешивается в личную жизнь своих подопечных.

Этери Тутберидзе рассказала о жизни своих учеников вне тренировок. Многие считают ее строгой и требовательной, но сама Этери называет себя справедливой. Тутберидзе призналась, что на многое готова ради своих учеников.

Тренер разработала распорядок дня, которому строго следуют ее спортсмены. С таким режимом у подопечных не остается времени ни на хобби, ни на личную жизнь.

«Если все правильно и они тренируются, как должны, то у них нет личной жизни. Может быть, они с кем-то и встречаются, но я в это не влезаю вообще. Последняя спортсменка, которая со мной сама делилась, а я могла свое мнение высказывать, это Женя Медведева», — заявила Этери Георгиевна в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

Этери Тутберидзе рассказала, что самая близкая связь у нее с Евгенией Медведевой. Тренер призналась, что тяжело переживала уход чемпионки к другому тренеру.

«Сейчас затрону вопрос Жени Медведевой. Да, она стала в личке вторым номером. Слушайте, серебряная олимпийская! До этого два года она вынесла все соревнования. Понимаете, что есть другие спортсмены, им даже не достается часть этих заслуг. Тут надо сказать: «Господи, спасибо тебе». Чем сложнее путь к цели, тем сильнее сама медаль, а ее путь был долгим и сложным. Но многим даже этого не достается», — сказала тренер.

47-летная Этери рассказала, что сейчас уже ни с кем так близко не общается. При этом она уважительно относится к выбору Медведевой и радуется ее достижениям.

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