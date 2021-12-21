«С моим графиком сложно поддерживать хороший уровень»: Алина Загитова рассказала о проблемах в обучении

Алина Загитова рассказала о проблемах в обучении. Зимняя сессия в университетах уже началась. Вот и 19-летняя фигуристка показала свою зачетку в микроблоге. Спортсменка призналась, что из-за плотного графика ей приходится изучать многое самостоятельно. Однако преподаватели идут навстречу олимпийской чемпионке.

«С моим графиком, конечно, сложно поддерживать хороший уровень посещаемости. Из-за этого теорию часто приходится изучать самостоятельно. Зато многие вещи я могу отрабатывать уже на практике. Спасибо преподавателям, что помогают получить образование, несмотря на специфику моего активного ритма жизни. Для меня это важно», — поделилась олимпийская чемпионка в своем Instagram.

19-летняя фигуристка планировала поступать в физкультурный университет на тренерский факультет, однако передумала. Сейчас Загитова проходит обучение на факультете журналистики. Алина уже практикуется в профессии — вместе с Алексеем Ягудиным она ведет шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

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