Утеплилась с шиком: Бородина в норковой шубке и модных ботинках Dior похвасталась лифтолуком

Ксения Бородина является популярной телеведущая. Она ведет проект «Дом-2» с момента его основания. В свое время Ксения работала с Ксенией Собчак, а потом с Ольгой Бузовой. Однако не со всеми коллегами у нее сложились теплые отношения.

А вот с Ольгой Орловой она дружит и порой ходит с ней в театры и рестораны. Звезда хорошо зарабатывает, поэтому зачастую тратит деньги на одежду.

После развода с Курбаном Омаровым Бородина стала чаще выходить в свет. На этот раз она отправилась веселиться с подругами. Для такого случая телеведущая облачилась в черное платье с сеткой.

Элегантный наряд подчеркнул ее стройную фигуру. На мероприятии она была в босоножках. Ксения много танцевала. Она предпочла не показывать, кто составил ей компанию. А вот уже ночью звезда похвасталась лифтолуком.

Она накинула на плечи норковую шубку и обулась в ботинки Dior с широким голенищем, которые в моде в этом сезоне. Бородина подчеркнула свои стройные и загорелые ноги.

«Видно что полюбила себя еще больше. И это хорошо!», «Такая прекрасная и нереально красивая», «Уже в шубке», «Ну вы на нее посмотрите, какая мадам», «Просто роскошная», «Мне нравится все», «Меха вам очень идут», «Кажется вы влюблены», — прокомментировали пост подписчики.

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