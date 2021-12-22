Столик с косметикой, iPhone, сотни шаров: Бородина устроила для дочки праздничное утро

Телеведущая устроила сюрприз для дочки Курбана Омарова. Утром она увидела целый зал с шарами и подарками.

Ксения Бородина уже давно работает на телевидении. Она не скрывает, что хорошо зарабатывает. Несколько лет назад телеведущая переехала в большой дом. Она сама продумывала в нем дизайн.

Для дочек Маруси и Теоны ведущая сделала детские спальни и игровую комнату. Более того, она балует наследниц, покупая им люксовые наряды. Не жалеет денег звезда и на праздники.

22 декабря Ксения устроила сюрприз для младшей дочки, которая отмечает день рождения. Теона нарядилась в белое платье с принтом и гольфы. Она спустилась по лестнице в зал, где ее ждали мама, сестра, бабушки.

Лишь папы Курбана Омарова не было рядом, так как супруги в этом году развелись. Бородина приготовила для нее торт и подарки. Девочка увидела сотни шариков и даже свое имя, сделанное в виде огромных букв.

Именинница получила новый iPhone, целый столик с косметикой и пакет игрушек. Разбирать презенты ей помогала сестра.

«С днем рождения, Теона, пусть сегодня самый холодный день, но наши крепкие объятья всегда согреют, будь счастлива. Лучшие украшения», — отметила звезда.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что именинница очень подросла. «Какая неподдельно скромная радость. Без всяких оров, визгов», «Девочка невероятной красоты», «Ксения, вы очень крутая! Счастья безграничного», «Какое милое платье», «Здоровья малышке! Красоткой быть всегда!» — прокомментировали пост подписчики.

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