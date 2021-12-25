«Было очень весело!»: Лиза Галкина в белом платье и ее брат Гарри отметили Новый год с одноклассниками

Алла Пугачева и Максим Галкин устроили для детей праздник, накрыв на стол, пригласив аниматоров и нарядив елку в саду.

Максим Галкин и Алла Пугачева славятся своим гостеприимством. Они давно живут в деревне Грязь, где Максим построил настоящий замок. Юморист постарался сделать все, чтобы внутри было красиво и уютно.

Там много картин, предметов искусства и даже раритетная люстра и расписной потолок в видел холста. Супругам не дают скучать дети Лиза и Гарри. Малыши уже ходят во второй класс, но всегда находят время для игр.

На этот раз Галкин и Пугачева пригласили в гости одноклассников двойняшек. Они устроили новогодний праздник. В зале был накрыт большой стол, а аниматоры придумали квесты для малышей, поэтому они целый день ходили из комнаты в комнату и выполняли разные задания.

Примечательно, что Лиза облачилась в белое струящееся платье. Она во многих конкурсах приняла участие. Не отставал от нее и брат, который был с фотоаппаратом. Мальчик уже давно практикуется в съемке.

Вместе с малышами повеселилась внучка Аллы Борисовны Клавдия. Девочка была в принтованном платье. Двойняшки очень любят с ней проводить время. Праздник завершился хороводом вокруг елки в саду, которая была украшена гирляндами. А во время салюта родители и дети насладились красивым видом. Даже Пугачева в белой шубке вышла на улицу.

«Вчера у нас собрался дружный класс Лизы и Гарика, отметили вместе с одноклассниками Новый год! Было очень весело!» — похвастался Галкин.

Поклонники восхитились гостеприимными артистами, а также их наследниками. «Это настоящее Новогоднее чудо», «Прекрасное воспитание», «Как это круто», «Повезло, что все дружные», — прокомментировали пост подписчики.

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