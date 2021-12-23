Рудковская в мини-платье с эффектом стройности и алых ботфортах появилась на вечеринке

Жена Евгения Плющенко оделась в русском стиле, не забыв про кокошник. Она пришла на вечер cover-girl журнала Tatler Сати Спиваковой.

Яна Рудковская является известным продюсером. Про ее жизнь даже снимали шоу «Яна Супер». Вместе с мужем Евгением Плющенко она много путешествует и растит детей: Александра и Арсения.

Примечательно, что светская львица не пропускает громких мероприйтия. Она также любит наряжаться, поэтому в ее гардеробе практически нет свободного места. Блондинка балует себя люксовыми обновками.

Обычно Яна предпочитает носить роскошные бальные платья или лаконичны комбинезоны с изюминкой. 46-летняя светская львица обладает стройной фигурой. Однако она выбирает сдержанные образы.

Но 23 декабря жена Плющенко отправилась на вечеринку, которую устроила Сати Спивакова. Для появления в центре Москвы в гостинице с видом на Красную площадь, Рудковская выбрала мини-платье прямого кроя в полоску и алые ботфорты с глянцевым эффектом. Лук завершил роскошный кокошник.

К слову, платья с вертикальной полоской и другие наряды с таким принтом стройнят. Об этой хитрости рассказывала Эвелина Хромченко.

«Снегурочка Louis Vuitton ждт боя курантов на вечере у cover-girl Tatler — Сати», — написала звезда.

Поклонники были удивлены такому выбору образа. Одни восхитились стройностью Яны, а другие подвергли наряд критике. «Яна в новогоднем халате», «Красный вам идет! Тоже его очень люблю», «Хоть фигурку видно», «Такие ботфорты выглядят очень пошло», «Яна, вы классная, очаровательная женщина», «Стиля тут не хватает», — прокомментировали пост подписчики.

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