Зимняя сказка: Максим Галкин показал морозные узоры на окнах со стальными переплетами замка деревни Грязь

Популярный телеведущий и пародист Максим Галкин часто делится завораживающими видео из замка, в котором живет с женой Аллой Пугачевой и детьми-близнецами Гарри и Лизой.

Максим Галкин умеет видеть красоту в деталях и показывать ее всем. В каждом времени года Максим Галкин находит свое очарование. И подает их в красивой упаковке — через окна замка.

На этот раз Максим Галкин показал и сами окна, и вид из них. В сторис микроблога телеведущий поделился видео, которое снял из комнаты для приема гостей. В помещении стоят стол и стулья с чехлами.

Максим Галкин с камерой в руках подошел к окнам с коваными стальными переплетами и обрамлением и показал, какие красивые узоры на стеклах нарисовал мороз.

Затем в кадре появились деревья, ветви которых щедро припорошены декабрьским снегом.

Комментировать видео Максим Галкин не стал, предоставив своим подписчикам в тишине насладиться зимней сказочной красотой.

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