«Моя любовь!»: Бузова в изумрудном мини-платье на запах повеселилась с Джони в клубе

Телеведущая привлекла внимание одного из самых красивых певцом в стране.

Ольга Бузова давно стала не только популярной телеведущей, но и певицей. Она стала петь после развода с Дмитрием Тарасовым. Примечательно, что пять лет бывшие супруги не виделись, но недавно столкнулись на премии.

Артистка не удержалась и унизила футболиста со сцены, заявив, что она потерял свое счастье. Если обычно звезда каждый день ездит на съемки, но последние дни она веселится с друзьями.

На днях Бузова успела поужинать в ресторане с подругами. А вот вечером 24 декабря телеведущая нарядилась для особого случая. Она была в шелковом мини-платье на запах цвета изумруда.

Наряд скрыл недостатки ее фигуры и подчеркнул стройные ноги. Артистка выпрямила волосы и сделала макияж с акцентом на губы. Ольга приехала в клуб, где выступил популярный молодой певец Джони.

Звезда стала танцевать прямо у сцены. Гости заметили, что она строила глазки и флиртовала. В итоге Джони ее заметил и даже сделал с ней сердечко из ладошек. Бузова продолжила танцевать и веселится до поздней ночи.

«Моя любовь! Мой», — заявила звезда.

Поклонники восхитились тем, как она выглядела. Многие посчитали, что она гармонично смотрелась с победителем шоу «Маска»

«В последнее время не узнаю Бузову на фотографиях, не пойму то ли она так похорошела», «Очень красивое плате. И цвет просто невероятный», «Как ты с Джони заигрывала. Это отчаяние», «С этой прической вам очень красиво, романтично», «Олечка, как тебе изумрудный идет», «Когда ты кружилась, показывая платье, какова талия была», — прокомментировали пост подписчики.

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