«Смотрится безупречно»: Бородина похвасталась идеальным мини-платьем для свидания

Ксения Бородина в этом году решилась на большие перемены в жизни. Она рассталась с Курбаном Омаровым. Телеведущая прожила с ним шесть лет. Она решилась на этот шаг.

Ксения переживала за дочку Теону, но девочка постепенно приняла решение родителей. Сама телеведущая стала чаще видеться с подругами, регулярно посещать вечеринки и светские рауты. Она восполняет все то, что упустила ранее.

Пока Бородина утверждает, что не готова к новым отношениям. При этом ее не раз видели в компании мужчины. Телеведущая каждый раз облачается в новые наряды. Она предпочитает носить мини-юбки и элегантные платья.

На этот раз Ксения показала свои обновки. Она показала три мини-платья — в черном, белом и нюдовом цветах. Звезда примерила для начала черное, которое выделило ее пышный бюст.

«Называется: когда ты не смогла определиться, какое платье ты захотела. Это вот мои ночные покупки. Очень люблю ночью что-нибудь себе позаказывать. На мой взгляд, это безупречное черное платье. Красиво в нем смотрится декольте. Кажется, самое оно», — рассказала телеведущая.

Она также примерила нюдовое платье, которое подчеркнуло все достоинства ее фигуры. Наряд за счет цвета смотрелся еще более пикантно.

«Цвет «нюд». Мне кажется, он больше золотистый. Тоже смотрится безупречно! Подчеркивает фигуру. Приятно дотрагиваться», — сказала Ксения.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие одарили ее комплиментами. Фанаты сочли, что она готовится к свиданию. «Мамасита», «Очень красивая», «Роскошная женщина», — стали писать подписчики.

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