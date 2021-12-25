«Нет никаких гарантий, а рисковать опасно»: Руссо объяснил, почему не сотрудничает с Орбакайте

Как отметил исполнитель, у него осталась ностальгия по временам сотрудничества с дочкой Аллы Пугачевой.

Певец Авраам Руссо заявил, что испытывает ностальгию по временам, когда он сотрудничал с певицей Кристиной Орбакайте и записывал с ней совместные хиты. При этом он объяснил, почему сейчас с ней не сотрудничает.

«Мы можем еще спеть вместе, конечно. Но вдруг новая песня не выстрелит. Здесь нет никаких гарантий, а рисковать опасно». Авраам Руссо

По словам Авраама Руссо, старшая дочь Аллы Пугачевой – спокойный человек, разумная и рассудительная исполнительница. Он заметил, что Орбакайте не участвует в скандалах. Если возникает конфликт, то она сразу отходит в сторону. Руссо считает Орбакайте настоящим другом, на которого всегда можно положиться, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Кристина Орбакайте и Авраам Руссо записали две совместные песни, которые в свое время стали хитами. Это «Любовь, которой нет» и «Просто любить тебя».

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