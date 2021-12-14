«Пусть он помидоры сажает»: Иосиф Пригожин негативно высказался об Аврааме Руссо

Как отметил продюсер, все, что про него было сказано музыкантом – ложь и провокация.

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что историей о его конфликте с музыкантом Авраамом Руссо сейчас занимается адвокат Сергей Жорин.

«Мне трудно разговаривать с людьми, у которых проблемы с русским языком. Руссо о себе слишком высокого мнения. Он для меня — пустое место. Я передал это дело адвокатам. Если Жорин посчитает нужным, то будет подан иск. Руссо для меня не существует. Пусть он помидоры сажает. Пусть лает. Собака лает, а караван идет». Иосиф Пригожин

Как отметил Иосиф Пригожин, сейчас такой тренд среди звезд прошлых лет.

«Взрослым людям чем удивлять? Творчества и музыки у него нет. Надо о себе напомнить. Это как рыба без воды. Для меня это так, а по-другому никак. Я все время на самообороне. Человек оговаривает меня. Он просто идиот. Все, что он сказал в отношении меня – ложь и провокация. Это не имеет никакой почвы под собой», — заявил Иосиф Пригожин.

Ранее Авраам Руссо заявил, что Иосиф Пригожин может быть причастен к покушению на него, которое состоялось много лет назад. При этом он отмечал, что если придется, то готов судиться с известным продюсером.

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