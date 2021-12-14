Усатые няни: звезды – детские писатели
Видео
В чем не стоит встречать Новый год по версии личного стилиста Бузовой
Видео

«Скорость нужна при ловле блох»: Жорин — о будущем судебном процессе между Пригожиным и Руссо

По словам адвоката, в таких делах юристам не надо поддаваться эмоциям.

«Скорость нужна при ловле блох»: Жорин — о будущем судебном процессе между Пригожиным и Руссо
Иосиф Пригожин. Фото: Globallookpress.com

Адвокат Сергей Жорин в беседе с Teleprogramma.pro раскрыл детали будущего судебного процесса между музыкантом Авраамом Руссо и продюсером Иосифом Пригожиным.

Авраам Руссо
Авраам Руссо. Фото: Globallookpress.com

«После выхода программы, где Руссо негативно отзывался о Пригожине, Иосиф попросил меня подготовить документы в суд. Мы передали все данные авторитетному лингвисту страны. Лингвистическое исследование сейчас проводится.

Потом документы будут направлены в суд. Скорость нужна только при ловле блох. Мы спокойно готовимся к судебному процессу. Сколько будет компенсация — мы еще не согласовали».

Сергей Жорин

Как отметил Жорин, артисты — люди эмоциональные.

«А мы, юристы, не должны поддаваться эмоциям. По делам данной категории должно быть установлено несколько обстоятельств. Факт распространения данной информации. Носит ли она порочащий характер.

Надо установить, в какой форме была выражена данная информация. Чтобы привлечь к ответственности лицо, надо доказать, что информация была выражена не в форме мнения, а в форме утверждения», — заявил Жорин.

Ранее Авраам Руссо заявил, что Иосиф Пригожин может быть причастен к покушению, которое состоялось на музыканта много лет назад. Муж Валерии собирается привлечь певца за порочащие сведения.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!

Тэги

Авраам РуссоИосиф ПригожинНовости googleСергей Жорин