«Скорость нужна при ловле блох»: Жорин — о будущем судебном процессе между Пригожиным и Руссо

Адвокат Сергей Жорин в беседе с Teleprogramma.pro раскрыл детали будущего судебного процесса между музыкантом Авраамом Руссо и продюсером Иосифом Пригожиным.
«После выхода программы, где Руссо негативно отзывался о Пригожине, Иосиф попросил меня подготовить документы в суд. Мы передали все данные авторитетному лингвисту страны. Лингвистическое исследование сейчас проводится.
Потом документы будут направлены в суд. Скорость нужна только при ловле блох. Мы спокойно готовимся к судебному процессу. Сколько будет компенсация — мы еще не согласовали».
Как отметил Жорин, артисты — люди эмоциональные.
«А мы, юристы, не должны поддаваться эмоциям. По делам данной категории должно быть установлено несколько обстоятельств. Факт распространения данной информации. Носит ли она порочащий характер.
Надо установить, в какой форме была выражена данная информация. Чтобы привлечь к ответственности лицо, надо доказать, что информация была выражена не в форме мнения, а в форме утверждения», — заявил Жорин.
Ранее Авраам Руссо заявил, что Иосиф Пригожин может быть причастен к покушению, которое состоялось на музыканта много лет назад. Муж Валерии собирается привлечь певца за порочащие сведения.
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