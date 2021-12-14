«Скорость нужна при ловле блох»: Жорин — о будущем судебном процессе между Пригожиным и Руссо

«После выхода программы, где Руссо негативно отзывался о Пригожине, Иосиф попросил меня подготовить документы в суд. Мы передали все данные авторитетному лингвисту страны. Лингвистическое исследование сейчас проводится.

Потом документы будут направлены в суд. Скорость нужна только при ловле блох. Мы спокойно готовимся к судебному процессу. Сколько будет компенсация — мы еще не согласовали».