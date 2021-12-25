По давней традиции: Орбакайте с мужем и дочкой отправились в ресторан на католическое Рождество

Старшая дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте с мужем и дочкой провела Рождественский сочельник в ресторане. Певица отправилась туда сразу после корпоратива, на котором выступала.

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Каким уютным получился вечер, Орбакайте засняла на видео и показала подписчикам в Instagram муж певицы Михаил Земцов крепко обнял дочурку Клаву, и мамино сердце растаяло от этой картины. Девочка поспешила поцеловать не только папу, но и маму.

«Вот такой вот у нас рождественский вечерок вышел», — рассказала артистка.

Орбакайте с семьей постоянно празднуют католическое Рождество. Потому что сама Кристина приняла отцовскую веру и является католичкой, к тому же они всей семьей давно живут на два города – Москву и Нью-Йорк, в котором праздновать рождение Христа привыкли 25 декабря.

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