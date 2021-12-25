«Он всегда был семьянином, это, кажется, четвертый брак?»: Вокс высмеяла непостоянство Шнурова

Как отметила певица, она пристально не следит в последние годы за карьерой музыканта.

Певица Алиса Вокс, которая стала известна в свое время благодаря выступлениям в группе «Ленинград», посмеялась над личной жизнью солиста коллектива Сергея Шнурова.

«Да он всегда был семьянином, это, кажется, его четвертый брак? За его карьерой не слежу, мне не сильно интересна политика и телевидение. Он изменился сильно — это да, все отмечают». Алиса Вокс

Как сказала Алиса Вокс, она рада, что Сергей Шнуров не топчется на месте, а развивается в разных направлениях. При этом она заметила, что они не общаются уже шесть лет, поэтому ей сложно судить, в каком направлении сегодня движется музыкант.

Делать же заявления о нем по словам певца в прессе – это то же самое, что гадать на кофейной гуще. Лично Вокс хватило изменений, произошедших в Шнурове, пока она работала в «Ленинграде». Как она считает, если ушла из группы на полгода раньше, то такой травли бы не подверглась, сообщает «СтарХит».

Напомним, что после ухода из «Ленинграда» Сергей Шнуров не раз публично в негативном ключе высказывался об Алисе Вокс. Основной смысл его слов сводился к тому, что она оказалась неблагодарной исполнительницей.

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