«Была самым прекрасным созданием»: Ксения Бородина в сверкающем платье с сеткой пленила аппетитными ножками

Телеведущая призналась в лювби к себе.

Экс-возлюбленная бизнесмена Курбана Омарова – Ксения Бородина – разместила на личной странице ролик, в котором продемонстрировала стройную фигуру с женственными формами и изгибами.

Бородина отдала предпочтение черному платью с воротником-стойкой и сеткой. Телеведущая дополнила наряд с камнями остроносыми туфлями на высоком каблуке.

Ксения похудела во время участия в проекте «Ледниковый период» и теперь не боится смелых нарядов. Знаменитость наслаждается своим телом.

«Я видел красивых женщин, видел очень красивых и сексуальных, видел с прекрасными формами, видел модельно-стройных, но она была самым прекрасным созданием. Я любил ее щеки, ее нос, ее длинные ресницы, мне нравилась она невысокого роста, мне нравилось все то, что ей не нравилось в себе», – написала Бородина под свежим роликом.

Ксения повиляла постройневшими бедрами в сверкающем наряде. Бородина продефилировала на сцене во время вечеринки.

Напомним, ранее Ксения Бородина похвасталась идеальными платьями для свидания. Телеведущая выбрала наряды длины мини с силуэтным кроем в двух оттенках.

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