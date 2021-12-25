«Милый, я не твоя игрушка»: Бузова в «малахитовой» шубке и туфельках прогулялась по свежему снегу

На днях Ольга Бузова неожиданно встретилась с бывшим мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым. Судьба их столкнула на премии FashionTV, где поющая ведущая получила награду «Артист года». Популярная блондинка не смогла промолчать и «уколола» спортсмена, отметив, что он, потеряв ее, кусает локти.

Кажется, этого Бузовой было мало. В своем инстаграме она оставила фото, на котором позировала в шубке малахитового оттенка и туфельках.

«Извини, мой милый, но я не твоя игрушка», — подписала фото Бузова.

Фолловеры тут же засыпали комментариями свою любимицу.

«Как всегда шикарна! Какая красивая! Классная!» — писали пользователи Сети.

Некоторые попытались научить артистку «уму-разуму».

«Оля, даже в 15 лет так не говорят уже! Очнись! Ты ведешь себя как ребенок. Всем бывшим все равно. И публично выражать свои обидки — это, как минимум, глупо», — писали пользователи Сети.

Напомним, что после расставания с Давидом Манукяном в январе этого года Ольга Бузова еще не устроила личную жизнь.

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