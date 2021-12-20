«Кусает локти, глядя на икону стиля»: Бузова ярком боди и на шпильках «уколола» Тарасова со сцены

Телеведущая не смогла избежать встречи с бывшим мужем на премии FashionTV. Она произнесла речь, обратив внимание на футболиста.

Ольга Бузова давно стала популярной исполнительницей. В этом году она намеревалась отметить пятилетие своей карьеры певицы, но концерт пришлось перенести.

После развода с Дмитрием Тарасовым телеведущая снялась в новых проектах и преуспела в новых для себя сферах. Однако новую любовь она так и не встретила С Давидом Манукяном звезда рассталась в начале этого года.

Примечательно, что все это время Ольге удавалось избегать встреч с бывшим мужем. Но судьба их столкнула на премии FashionTV, которая состоялась в Москве 20 декабря. Она выбрала для такого случая фиолетовое боди и накидку из фатина; туфли на каблуке дополняли ее лук. Когда артистка вышла на сцену и получила награду, как стильная артистка, то она произнесла речь.

«Огромное спасибо за хороший вкус FashionTV. Очень приятно встречать телеканалы, которые обладают хорошим вкусом», — начала говорить звезда.

Если на красной дорожке Бузова не встретила Тарасова, то увидела его за столиком в зале. Она не смогла промолчать и публично по нему «прошлась».

«Он машет с галерки… Как всегда. Раньше Дмитрий Тарасов кусал локти сидя дома, то сейчас он воочию, глядя на икону стиля, глядя на самую влиятельную и популярную девушку страны кусает локти и думает: „Какой же я дурак! Как я мог ее просрать!“ Дело в том, что не смогу долго здесь находится, потому что я не без дел. У меня дела завтра с семи утра, поэтому я желаю всем прекрасного вечера!» — сказала телеведущая. «Скандал года! Ох, Оля!» — заявил Сергей Лазарев, сидящий в зале.

В соцсети артистка выложила фото с мероприятия. Она сделала язвительную подпись: «Когда бывший муж воочию наблюдает, как тебе вручают награду „Fashion-артист года“».

Поклонники отметили, что Ольга выглядела сногсшибательно. Многие адресовали ей комплименты. «Шикарный образ!» — сказала Наталья Рудова. «Вот это взгляд », — присоединилась Мария Погребняк.

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