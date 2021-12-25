«Бузовой хорошо. Бузова устала»: Гарик Харламов высмеял смену настроений певицы на концерте

Юморист Гарик Харламов в своем микроблоге регулярно посмеивается над коллегами. Достается не только тем, кто работает на ТНТ или в связке с самим шоуменом, но и лицам Первого канала. Например, о его особой любви к Ларисе Гузеевой, Елене Малышевой и ведущим «Мужского/женского» Юлии Барановской и Александру Гордону слагают целые легенды.

Но на сей раз досталось Бузовой. Ольга оказалась с Харламовым на одном концерте певца Jonny. Артистка не раз признавалась в симпатии к творчеству этого молодого исполнителя, так что неудивительно, что она стояла в первом ряду и отрывалась под его хиты.

А в это время за ней наблюдал Харламов. Он включил камеру и запечатлел Бузову в разных состояниях, которые подписал в микроблоге. «Это Бузова. Бузовой хорошо. Бузова устала», — зафиксировал смену настроений певицы юморист.

Сама поющая телеведущая в этот момент даже не подозревала, что становится предметом шутки Харламова.

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