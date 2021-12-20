Киркоров – охранник и Бузова из Тюмени: что увидят зрители в «Елках настоящих»

В прокат выходит восьмая серия знаменитой кинофраншизы «Елки» — «Елки настоящие». В новом фильме Филипп Киркоров сыграл охранника, похожего на Филиппа Киркорова, а Ольга Бузова – саму себя. А еще зрители снова будут переживать за Борю и Женю в исполнении Ивана Урганта и Сергея Светлакова, которые остались верны знаменитой новогоднее киноэпопее. Ведь эти артисты появлялись во всех сериях «Елок».

О чем «Елки настоящие»

Как известно, франшиза «Елки» выходит на экраны с 2012 года. А в 2018 году было объявлено о появлении заключительной новогодней истории. Как шутит режиссер «Елок настоящих» Антон Богданов, невыход «Елок», которые уже стали ежегодной традицией в 2019 году, спровоцировал пандемию и прочие ужасы, случившиеся после 2020-го года. И поэтому нужно было срочно вернуть все, как было.

В основу сценария нового фильма легли реальные истории, рассказанные преимущественно окружением съемочной группы. Хотя возможно, в следующем году, создатели картины объявят конкурс, по итогам которого отберут истории рядовых россиян, случившиеся с ними в Новогоднюю ночь.

«Елки настоящие» традиционно состоят из новелл, органично переплетающихся между собой. Действие всех киноистории происходит в разных уголках нашей необъятной Родины. Так, съемки фильма проходили в Зеленограде, Тюмени, Уфе, Саранске и многих других городах.

Как Евгений Кулик повзрослел

Одну из новелл снимал известный актер и блогер Евгений Кулик.

По сюжету взрослый парень по имени Федя предпочитает жить в своем виртуальном мире и играть в компьютерные игры, нежели принять окружающую действительность со всеми ее плюсами и минусами. Живет он с мамой и это абсолютно устраивает парня. Так продолжается до тех пор, пока Федор не влюбляется по-настоящему.

По словам Евгения, его новелла – о любви и о взрослении, но, как считает актер и режиссер, взросление не происходит по щелчку пальцев.

Филипп Киркоров стал охранником

Вот, например, Филипп Киркоров в хорошем смысле до сих пор не повзрослел, что помогает ему видеть мир с другого ракурса. В этом фильме певец сыграл охранника, которого нанимает организатор праздников (Никита Ефремов) для того, чтобы на очередном мероприятии он изображал… Филиппа Киркорова. Но секьюрити отказывается надевать на себя стразы и прочую блестящую атрибутику.

По словам Филиппа, сначала ему предложили роль охранника, а потом он посоветовал режиссеру использовать его песню в финале картины. Поэтому в фильме звучит новая композиция поп-короля «Раненый я».

Кстати, на вопрос журналистов о собственной охране, Филипп Киркоров ответил, что называет своих секьюрити помощниками.

Также исполнитель вспомнил, как его не хотели брать на роль святого Валентина в фильме «Любовь в большом городе», но он продолжил сражаться за свое место под солнцем. Ради того, чтобы доказать свое право быть в картине, Киркоров приехал в Нью-Йорк, где решалась судьба съемочного процесса. Отказать изобретательному и настойчивому певцу уже никто не смог. К счастью, в «Елках» не пришлось идти ни на какие жертвы.

А Ольга Бузова сыграла саму себя

А вот съемки с участием Ольги Бузовой проходили в Тюмени в конце августа в атмосфере строгой секретности.

«Но потом я сняла Тикток на фоне местной достопримечательности, и все узнали, что я была в Тюмени. А вообще, все в моей истории сложилось. И я очень рада, что меня пригласили сниматься в этом фильме», — подчеркнула Ольга.

Также в съемках в качестве массовки принимали участие редактор отдела эксклюзивов Teleprogramma.pro Анастасия Новикова, видеомонтажер Олег Зябнев и специальный корреспондент Ольга Храбрых. Съемки проходили в сентябре в Зеленограде, когда на улице было +20 градусов. В съемках на главной площади города было задействовано около трех тысяч человек. Самым впечатляющим моментом съемочного процесса стал эпизод, когда на улице пошел искусственный снег.

Фильм стартовал в прокате уже с 16 декабря, а затем он будет доступен на видеоплатформе IVI.

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