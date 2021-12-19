Это легко: как любая куртка может стать нарядом-антивесом, показала Хромченко

Никакого дизайнерского или стилистического таланта тут не нужно, заверили на «Модном приговоре».

На подиуме «Модного приговора» Первого канала представили образ для корпулентной молодой гостьи программы с необычным бомбером с яркими аппликациями. Публика и ведущие были в восторге от образа!

Многие заметили, что она стала выглядеть не только стильнее, но и стройнее. Александр Васильев заметил, что крупные девушки и дамы не должны стесняться обращаться к портнихам, если не находят в магазинах подходящих нарядов. К примеру, эта куртка на участнице преображения тоже была доработана.

«Открою вам маленькую тайну, коротенький бомбер был украшен нашими замечательными портнихами. Они сделали на нем галуны подлиннее и поэтому они создают очень звонкие вертикальные линии. Настрочите по этому приему галуны поверх вашего бомбера для того, чтобы создать вертикаль!» — сказал Васильев.

Эвелина Хромченко посоветовала модницам, которые хотят носить короткие куртки, надевать под них что-то длинное (в данном случае бы топ), это перекроет «все зыбкие зоны».

Усиливает эффект стройности совпадение по цвету верху и низа. В данном случае были брюки, топ и перекликающиеся элементы куртки. Однотонность всегда стройнит.

Хромченко также сообщила, что в тренде абсолютно все оттенки зеленого, поэтому образ на подиуме можно считать модным.

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