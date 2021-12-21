«Наимоднейший цвет»: Нюша после советов Хромченко предстала в трендовом пуховике-дутике

Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала рассказала о том, какие пуховики приветствует нынешний сезон.

По словам ведущей, сейчас очень актуальны дутые мини-версии и их антипод – огромные модели в духе «одеяла для слона», в тренде блестящие куртки дудун, с металлическим отливом и ярко-оранжевые.

Ведущая посоветовала женщинам не бояться этого мандаринового оттенка. В нем красиво подается цвет лица и всегда выглядишь заметно.

«Сегодня это наимоднейший цвет, бояться его не надо. Да, конечно, он пачкается, он более маркий, чем черный. Но существуют стиральные машины», — сказала Хромченко.

Нюша поддержала это фэшн-направление, представ после советов Хромченко в актуальном пуховике-дутике ярко-оранжевого цвета.

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