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Теплая зима: Лорак после советов Хромченко облачилась в модный пуховик-дутик и ботинки на высокой подошве

Эвелина Хромченко предлагала женщинам не игнорировать такую обувь, поскольку она идеальна для холодной погоды.

Теплая зима: Лорак после советов Хромченко облачилась в модный пуховик-дутик и ботинки на высокой подошве
Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak/

Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор» рассказала о трендах этой зимы.

Ведущая посоветовал присмотреться к ботинкам и сапогам на высокой массивной подошве. Стилист заверила, что она подходит не только юным девушкам, но и дамам всех возрастов, поскольку хорошо спасает от холода за счет приличной прослойки между заледеневшей землей и стопой.

Кроме того, ведущая рекомендовала носить большие теплые пуховики, вроде объемных «одеял для слона», варианты мини сейчас тоже актуальны, но только для дам, которые передвигаются на авто.

Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak/

Ани Лорак после советов Эвелины Хромченко хорошо утеплилась, примерив как раз трендовые ботинки с мощной подошвой, а также объемный пуховик-дутик. Любопытно, что на голову во время своей прогулки певица надела всего лишь бейсболку. Впрочем, не исключено, что звезда для фото в личном блоге скинула капюшон куртки дудун.

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