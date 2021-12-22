Теплая зима: Лорак после советов Хромченко облачилась в модный пуховик-дутик и ботинки на высокой подошве

Эвелина Хромченко предлагала женщинам не игнорировать такую обувь, поскольку она идеальна для холодной погоды.

Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор» рассказала о трендах этой зимы.

Ведущая посоветовал присмотреться к ботинкам и сапогам на высокой массивной подошве. Стилист заверила, что она подходит не только юным девушкам, но и дамам всех возрастов, поскольку хорошо спасает от холода за счет приличной прослойки между заледеневшей землей и стопой.

Кроме того, ведущая рекомендовала носить большие теплые пуховики, вроде объемных «одеял для слона», варианты мини сейчас тоже актуальны, но только для дам, которые передвигаются на авто.

Ани Лорак после советов Эвелины Хромченко хорошо утеплилась, примерив как раз трендовые ботинки с мощной подошвой, а также объемный пуховик-дутик. Любопытно, что на голову во время своей прогулки певица надела всего лишь бейсболку. Впрочем, не исключено, что звезда для фото в личном блоге скинула капюшон куртки дудун.

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